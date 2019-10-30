رياضة | الجمباز الفنى للشباب والانسات يتربع على عرش البطولة العربية بتونس بجدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمباز الفنى للشباب والانسات يتربع على عرش البطولة العربية بتونس بجدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تربع منتخبا مصر الوطنى للشباب والانسات على قمة البطولة العربية للجمباز الفنى التى تستضيفها تونس خلال الفترة من 25 أكتوبر الجارى وحتى 3 نوفمبر المقبل ، بالحصول على 16 ميدالية متنوعة منها 7 ذهب و4 فضة و5 برونز ، حيث حصل فريق الانسات للجمباز الفنى على المركز الأول برصيد 9 ميداليات متنوعة منها 3 ذهب و 2 فضة و4 برونز ، حقق الميدالية الذهبية اللاعبات نغم أيمن فى منافسات الفردى العام ، ومى حازم على المتوازى ، وندى عبد الرحمن على جهاز عارضة التوازن ، وفاز بالفضة اللاعبتين نغم أيمن على جهاز المتوازى ، ومى حازم على عارضة التوازى ، وحقق الميداليات البرونزية الأربع اللاعبات ندى عبد الرحمن فى منافسات الفردى العام ، وفريدة دبور على حصان القفز ، ومريم طارق على جهاز الحركات الأرضية ، وعلى نفس الجهاز حققت فريدة دبور الميدالية البرونزية الرابعة والأخيرة .

تمكن منتخب مصر الوطنى للشباب للجمباز الفنى من احتلال المركز الأول بعد إنتهاء المنافسات برصيد 7 ميداليات متنوعة ، منها 4 دهب و2 فضة وبرونزية واحدة ، فاز بالذهب اللاعبين محمد ناجى فى منافسات الفردى العام ، وذهبية أخرى على جهاز المتوازى ، وذهبية ثالثة لنفس اللاعب على جهاز حصان الحلق ، وسيف محمد على جهاز حصان القفز ، وحقق الفضيتان كل من سيف محمد على جهاز الحركات الأرضية ، ومحمد ناجى على حصان الحلق ، وفاز بالميدالية البرونزية الوحيدة اللاعب سيف محمد على جهاز الحلق ، وشهدت منافسات الشباب والانسات منافسة شديدة من المنتخبات ال 12 التى شاركت فى البطولة ، وخاصة من دول سوريا وتونس والجزائر ، وتقام اليوم الاربعاء منافسات الجمباز الفنى للكبار للرجال والسيدات وتستمر حتى يوم الأثنين المقبل .

قال الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة إتحاد الجمباز إن النتائج التى حققها الشباب والانسات فى البطولة بالتربع على العرش العربى جيدة للغاية ، وبخاصة أن أعمارهم صغيرة تتراوح بين 14 إلى 15 عاما فقط ، مشيرا إلى أن هذه البطولة اول مرحلة من مراحل إعداد وتجهيز منتخبات الناشئين للمرحلة المقبلة ، حيث تشارك هذه المنتخبات فى بطولتين بدولة روسيا ، الأولى بطولة ميخائيل فورتى والثانية بطولة جولدن سيجال ، وبطولة أخرى فى فرنسا أطلق عليها كيم ليفيل .

يشارك فى البطولة 12 دولة هي تونس الدولة المنظمة والأردن والسعودية والسودان وسوريا والعراق وقطر والكويت وليبيا والمغرب والبحرين بالإضافة إلى مصر ، تضم البعثة المصرية 20 لاعبًا ولاعبة واللاعبون هم كريم أيمن وأحمد مجدي وزياد خاطر ويوسف وائل ومحمد عاشور وعبدالله عبدالحليم وسيف فايد ومحمد حسام وعبدالرحمن رضا ومحمد ناجي ،واللاعبات ندي عبدالرحمن ونغم أيمن ومي حازم ومريم طارق وفريدة دبور وسما أيمن ونور المهداوي وهنا عمرو وزينة إبراهيم وفرح عمرو ، ويضم الجهاز الفني أشرف الشافعي وعزت سعد وسارة عثمان ومحمد صبري وإيناس أحمد وزياد يوسف ومحمد عبدالرؤوف محمد عثمان ، بالإضافة إلى كريم علي عبدالرحمن حكمًا.