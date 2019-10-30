رياضة | تريزيجيه يغازل مدربه ويوجه رسالة للجماهير

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تلقى المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي، إشادة خاصة من دين سميث المدير الفني، عقب ظهوره بمستوى مميز مع الفيلارز بمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

سميث يطالب تريزيجيه بالمزيد



وحرص سميث على تشجيع لاعبه الدولي ومطالبته بالمزيد خلال المباريات المقبلة، بما أنه أصبح من عناصره الأساسية التي يعتمد عليها، حيث شارك في 9 مواجهات حتى الآن تحت ولايته.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أستون فيلا، مقطع فيديو للاعبه تريزيجيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "شكرًا لكل متابعيني ومتابعين نادي أستون فيلا، نشكركم جدا وبنشكر دعمكم ودايما support لنا، وإن شاء الله نقدر نفرحكم".

تريزيجيه يشارك في هزيمة فريقه أمام السيتي



وشارك محمود تريزيجيه مع فريقه بشكل أساسي خلال مواجهة مانشستر سيتي، بالجولة العاشرة للدوري الإنجليزي، وقدم مستوى طيب وشكل خطورة على دفاعات ومرمى المنافس، ولكن نجح السيتي في النهاية لحسم النتيجة لصالحه بثلاثية دون رد.

ويستعد تريزيجيه برفقة زملائه في الفلانرز، لمواجهة وولفرهامبتون، ضمن منافسات دور ال16 لكأس كابيتال وان، والمقرر إقامتها اليوم في العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.