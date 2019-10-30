رياضة | عاجل.. الأهلي يشكو برنامج الزمالك اليوم وخالد الغندور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يشكو برنامج الزمالك اليوم وخالد الغندور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النادي الأهلي بشكويين رسميتين إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ضد قناة الحدث اليوم وخالد الغندور مقدم برنامج الزمالك اليوموذلك لمخالفتهما الأعراف والمواثيق وضوابط العمل الإعلامي.

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وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي: "القناة تحولت إلى منصة للسباب والشتائم والتهديد والوعيد من قبل رئيس نادي الزمالك، الذي خرج مؤخرًا عبر مداخلاته التليفزيونية ليوجه سيلاً من العبارات المشينة والخادشة للحياء للمسؤولين في النادي الأهلي، حيث حملت عباراته الكثير من السباب والشتائم بأسلوب يحض على الفتنة بين الجماهير، وبما لا يتفق مع الروح الرياضية بين جميع الأندية".

وقال الأهلي: "تمسك النادي في الشكاوى بالتأكيد على خطورة ما يرتكبه رئيس نادي الزمالك في حق النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره على العلاقة بين جماهير الأندية الشعبية ننتظر تدخل الجهات الإعلامية لإيقاف هذه الجرائم والانتهاكات الإعلامية الدخيلة على الأوساط الرياضية والإعلامية المصرية، والتي ارتكبت من خلال برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، مطالبين الجهات المعنية بالاضطلاع بمسؤولياتها والتصدي لهذه التجاوزات بالقانون، وألا تقف الحصانة البرلمانية حامية للخروج عن الآداب العامة وخدش الحياء".