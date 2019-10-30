رياضة | في عيد ميلاد محمود الخطيب.. لحظات "بيبو" التي لا تنسى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عيد ميلاد محمود الخطيب.. لحظات "بيبو" التي لا تنسى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل اليوم أسطورة كرة القدم المصرية والعربية والإفريقية محمود الخطيب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده ال 65، ويعد بيبو مواليد إحدي القري التابعه لمركز السنبلاوين بالدقهلية وهو أحد أهم اللاعبين الذي مروا علي مصر.

بداية محمود الخطيب مع كرة القدم

بدأ محمود الخطيب ممارسة كرة القدم مع نادي النصر وبات اسمه يُعرف لجميع محبي كرة القدم وهو في سن الخامسة عشر بسبب موهبته الكبيرة والتي كانت ظاهرة بشدة، وكان يلعب في المدرسة الثانوية الرياضية والتى أخرجت العديد من لاعبي جيله في ذلك التوقيت.

الانتقال للأهلي

وتقدم النادي الأهلي بعرض لنادي النصر لشراء موهبته محمود الخطيب والذي كان قريب من الإنتقال للنادي الإسماعيلي بطل إفريقيا وقتها، ولكن نجح الأهلي في ضم اللاعب الذي يتحدث عنه الجميع وقتها انه سيكون من أهم المواهب الكروية في مصر.

مسيرة محمود الخطيب مع النادي الأهلي

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لعب محمود الخطيب 16 عام داخل النادي الأهلي منذ صعوده للفريق الأول عام 1972 وشارك أمام البلاستيك في اولي مبارياته وإستطاع بالفعل تسجيل أول هدف رسمي له، ثم توالت المواسم وحقق الكثير من البطولات مع النادي الأهلي، فحقق بيبو 10 بطولات للدوري المصري و 5 بطولات لكأس مصر وبطولتين لدوري أبطال إفريقيا أعوام 1982 و1987 وثلاث بطولات لكأس الكؤوس الإفريقية أعوام 1984، 1985 و1986، ليقرر إعتزال كرة القدم عام 1988 في يوم كبير وحزين علي جماهير كرة القدم المصرية شهد تواجد جماهير غفيرة بستاد القاهرة الدولى لتوديعه وسط بكاء .

مسيرة محمود الخطيب مع منتخب مصر

علي المستوي الدولي حقق محمود الخطيب بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1986 والتي أقيمت في مصر وفاز بها الفراعنة في النهائي علي منتخب الكاميرون بركلات الترجيح وكان الخطيب قائد لمنتخب مصر.

الإنجازات الفردية لمحمود الخطيب

يعد الخطيب أحد اللاعبين القلائل في مصر الذي دخلوا نادي المائة هدف ببطولة الدوري بعد تسجيله 108 هدف في مسيرته المحليه مع الإهلي، وأيضاً هو أحد هدافي الأهلي علي مستوي دوري أبطال إفريقيا بتسجيله 28 هدف، وتعد الجائزة الأكبر في حياة محمود الخطيب هو حصوله علي جائزة أفضل لاعب إفريقي عام 1983 من الفرانس فوتبول.

محمود الخطيب بعد الاعتزال

دخل محمود الخطيب بعد إعتزال كرة القدم المجال الإدارى في القلعه الحمراء بخلاف تجربة واحدة بقيادة منتخب مصر بتسعينات القرن الماضي مع نجم الكرة المصرية السابق فاروق جعفر ولكنها لم تدم طويلاً ولم يكتب لها النجاح، وتولي محمود الخطيب العديد من المناصب الإدارية داخل الأهلي حتي تولي منصب نائب الرئيس في عهد حسن حمدي رئيس القلعه الحمراء التاريخي والذي حصد وقتها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي العديد من البطولات والإنجازات، ثم تولي رئاسة النادي في عام 2017 وحتى الآن.