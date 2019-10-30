رياضة | موهبة دورتموند تشعل حربا بين قطبي مانشستر

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يرغب قطبا مدينة مانشستر اليونايتد والسيتي في التعاقد مع الدولي الإنجليزي الشاب جادون سانشو لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وكشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم الأربعاء بأن نادي مانشستر يونايتد أبدى اهتمامه بدعم المهاجم الشاب وجاهزون لتلبية طلبات نادي بوروسيا دورتموند المالية للحصول على خدمات اللاعب.

وقالت صحيفة "البيلد" الألمانية بأن اليونايتد سيجد منافسة قوية من مانشستر سيتي الذي يسعى هو الأخر لضم اللاعب المتألق مع الفريق الألماني.

وأضافت الصحيفة بأن صفقة انتقال سانشو إلى أحد الناديين ستكلف خزينة النادي الذي سيضمه مبلغ 100 مليون يورو.