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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حقبقة رحيل ايسكو من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019
ذكرت صحيفة "موندو ديبيرتيفو" الاسبانية ان الاسباني "فرانشيسكو ايسكو" يبحث عن نادي جديد في الانتقالات الشتوية القادمة من اجل اللعب اساسيا لضمان اللعب مع منتخب بلاده اسبانيا في يورو ٢٠٢٠ .
واضافت الصحيفة ان النادي الملكي لا يمانع برحيل ايسكو في الانتقالات الشتوية القادمة ولكن بسعر مناسب لا يقل عن ٧٠ مليون يورو ، ايسكو الذي لم يري اي فرصة للعب اساسيا منذ قدوم الكولومبي "جيمس رودريجز" و"فالفيردي" الي المرينجي
الجدير بالذكر ان "ايسكو" يدخل دائرة اهتمام كلا من مانشستر سيتي الانجليزي ويوفنتوس الايطالي وارسنال وينتظر العرض الرسمي من النادي الانسب اليه .
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