الارشيف / اخبار الرياضه

حقبقة رحيل ايسكو من ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حقبقة رحيل ايسكو من والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

ذكرت صحيفة "موندو ديبيرتيفو" الاسبانية ان الاسباني "فرانشيسكو ايسكو" يبحث عن نادي جديد في الانتقالات الشتوية القادمة من اجل اللعب اساسيا لضمان اللعب مع منتخب بلاده اسبانيا في يورو ٢٠٢٠ . 

 

Advertisements

واضافت الصحيفة ان النادي الملكي لا يمانع برحيل ايسكو في الانتقالات الشتوية القادمة ولكن بسعر مناسب لا يقل عن ٧٠ مليون يورو ، ايسكو الذي لم يري اي فرصة للعب اساسيا منذ قدوم الكولومبي "جيمس رودريجز" و"فالفيردي" الي المرينجي 

 

الجدير بالذكر ان "ايسكو" يدخل دائرة اهتمام كلا من مانشستر سيتي الانجليزي ويوفنتوس الايطالي وارسنال وينتظر العرض الرسمي من النادي الانسب اليه .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقبقة رحيل ايسكو من ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا