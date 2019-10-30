شكرا لقرائتكم المقاصة يقرر دخول شيملس بيكلي فى صفقة تبادلية بانتقالات يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة علي دخول الأثيوبي شيملس بيكلي لاعب وسط الفريق ضمن الصفقات التبادلية التي ينوي فريق المقاصة إبرامها في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وخرج بيكلي من حسابات الجهاز الفني للفريق تماما، وأوصي المدير الفني بالاستفادة من بيكلي من خلال دخوله في صفقات تبادلية مع الأندية التي يرغب المقاصة في التعاقد مع لاعبيها.

كان بيكلي قد انضم للمقاصة مطلع الموسم الماضي بناءا علي رغبة طلعت يوسف المدير الفني السابق للفريق والذي يتولى حاليا تدريب فريق الاتحاد السكندري، إلا أنه لم يقدم المستوي المطلوب منه، مما أدي الي خروجه من حسابات الجهاز الفني الحالي للفريق ليقرر المجلس دخوله ضمن الصفقات التبادلية في يناير المقبل.