شكرا لقرائتكم المقاصة يقرر دخول شيملس بيكلي فى صفقة تبادلية بانتقالات يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة علي دخول الأثيوبي شيملس بيكلي لاعب وسط الفريق ضمن الصفقات التبادلية التي ينوي فريق المقاصة إبرامها في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
وخرج بيكلي من حسابات الجهاز الفني للفريق تماما، وأوصي المدير الفني بالاستفادة من بيكلي من خلال دخوله في صفقات تبادلية مع الأندية التي يرغب المقاصة في التعاقد مع لاعبيها.
كان بيكلي قد انضم للمقاصة مطلع الموسم الماضي بناءا علي رغبة طلعت يوسف المدير الفني السابق للفريق والذي يتولى حاليا تدريب فريق الاتحاد السكندري، إلا أنه لم يقدم المستوي المطلوب منه، مما أدي الي خروجه من حسابات الجهاز الفني الحالي للفريق ليقرر المجلس دخوله ضمن الصفقات التبادلية في يناير المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يقرر دخول شيملس بيكلي فى صفقة تبادلية بانتقالات يناير... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.