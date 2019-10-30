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كاسونجو يؤجل عودته للزمالك 24 ساعة...

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جدة - عمرو شويل يصل الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك إلى القاهرة، بعد غد الجمعة، بعدما كان من المقرر أن يصل غدا الخميس، لعقد جلسة مع مسؤولي النادي الأبيض، بعد فسخ تعاقده مع الوداد المغربي.

 

وكان مجلس إدارة الزمالك قرر عودة اللاعب للتدريبات في الفترة الحالية بعدما سافر إلى الكونغو لعدم قيد الوداد له في قائمته وفسخ تعاقده مع النادي بسبب الخلافات المالية.

 

من المقرر أن يشارك اللاعب في التدريبات حتى يناير المقبل لحين حسم مصيره من قبل الصربي ميتشو سواء بعودته للفريق أو إعارته مجددا في يناير.

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