شكرا لقرائتكم كاسونجو يؤجل عودته للزمالك 24 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من المقرر أن يشارك اللاعب في التدريبات حتى يناير المقبل لحين حسم مصيره من قبل الصربي ميتشو سواء بعودته للفريق أو إعارته مجددا في يناير.
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