شكرا لقرائتكم منتخب مصر الأولمبي يخوض مران شاق بالعين السخنة.. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدي منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب مرانا قويا شارك فيه جميع اللاعبين خلال معسكره المغلق بالعين السخنة استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنه التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل وهي المؤهله لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠

ركز المران علي النواحي البدنية بهدف تجهيز اللاعبين للبطولة ورفع معدلات اللياقة البدنية لمواجهة المنتخبات الأفريقية والتي تعتبر اللياقة البدنية أبرز أسلحتها في المباريات.

حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف" المواعيد الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالي :

منتخب مصر الأوليمبي و مالي – الساعة 7 مساءا يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة

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منتخب مصر الأوليمبي و غانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساءاً – استاد القاهرة

منتخب مصر الأوليمبي – الكاميرون - يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساءاً – استاد القاهرة.

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

من المقرر أن تقام مباراة الكاميرون و غانا فى العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة عقب إنتهاء مباراة مصر و مالي.