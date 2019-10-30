شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يستخرج تأشيرة السفر للإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استخرج مسئولو النادي الأهلي تأشيرة السفر للإمارات لمؤمن زكريا صانع الألعاب تمهيدا لسفره مع الفريق لخوض معسكر خارجي وذلك علي الرغم من اصابته وعدم قيده في قائمه الفريق ، وجاء استخراج تاشيرة السفر لمؤمن زكريا بتعليمات من محمود الخطيب رئيس النادي.

ويخوض الأهلي معسكر في الإمارات خلال توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية والتى تشهد مشاركة المنتخب الوطنى الأول فى لقائى كينيا وجزر القمر المقرر لهما الشهر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون، ومشاركة المنتخب الأولمبى فى بطولة أفريقيا التى تقام فى مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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ومن المقرر أن يسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلى المدير الإدارى، بعثة الفريق حيث يتوجه الثنائى للإمارات مساء اليوم للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر قبل وصول الفريق.

وجاء استخراج تاشيرة السفر لمؤمن زكريا بتعليمات من محمود الخطيب رئيس النادي.