شكرا لقرائتكم عيد ميلاد بيبو .. فيفا يحتفل بميلاد محمود الخطيب الـ 65... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعيد ميلاد محمود الخطيب رئيس النادي وأسطورة الكرة المصرية بشكل خاص.

ونشر الحساب الرسمى للفيفا تغريدة على تويتر احتفالا بعيد ميلاد الخطيب جاءت كالتالي: "عيد ميلاد سعيد للعلامة الفارقة، أسطورة الملاعب المصرية والعربية والأفريقية صاحب الأقدام الذهبية والمتعة الكروية محمود الخطيب. كل عام وانت بألف خير كابتن بيبو، تاريخك سيظل محفوظ بحروف من ذهب في ذاكرة كرة القدم وفي قلوب محبيك."

ويعد بيبو الهداف التاريخي للأهلي برصيد 159 هدف، والهداف الأول للأحمر في بطولات إفريقيا برصيد 37 هدف، بخلاف 28 هدف بقميص المنتخب الوطني.

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ويحتفل الخطيب بعيد ميلاده رقم 65 اليوم الأربعاء كونه من مواليد الثلاثين من أكتوبر عام 1954.