- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم عيد ميلاد بيبو .. فيفا يحتفل بميلاد محمود الخطيب الـ 65... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد بيبو الهداف التاريخي للأهلي برصيد 159 هدف، والهداف الأول للأحمر في بطولات إفريقيا برصيد 37 هدف، بخلاف 28 هدف بقميص المنتخب الوطني.
ويحتفل الخطيب بعيد ميلاده رقم 65 اليوم الأربعاء كونه من مواليد الثلاثين من أكتوبر عام 1954.
كانت هذه تفاصيل خبر عيد ميلاد بيبو .. فيفا يحتفل بميلاد محمود الخطيب الـ 65... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.