شكرا لقرائتكم عرض لاتيني لجيرالدو يمهد لرحيله عن الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مصدر مقرب من الأنجولي جيرالدو ان اللاعب تلقى عرض لاتيني خلال الايام الماضية وبالتحديد من دولة البرازيل التي كان يعيش فيها قبل انتقاله للأهلي، مؤكدا ان اللاعب ستكون البرازيل وجهته حال اتخاذ ادارة الأهلي قرارا نهائيا بخصوص رحيله.
كانت هذه تفاصيل خبر عرض لاتيني لجيرالدو يمهد لرحيله عن الأهلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.