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عرض لاتيني لجيرالدو يمهد لرحيله عن الأهلي...

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جدة - عمرو شويل يسعى مسئولو النادي الأهلي للتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو الأمر الذي سيكون على حساب واحد من الخماسي الأجنبي المقيد بقائمة الفريق.

 

ويرفض فايلر التفريط في كلا من علي معلول وجونيور اجاي واليو ديانج ، إلا أن هناك مرونه حول فكرة تسويق واحد من الثنائي وليد أزارو أو جيرالدو ، وذلك لافساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم اجنبي سوبر جديد.

 

وأكد مصدر مقرب من الأنجولي جيرالدو ان اللاعب تلقى عرض لاتيني خلال الايام الماضية وبالتحديد من دولة البرازيل التي كان يعيش فيها قبل انتقاله للأهلي، مؤكدا ان اللاعب ستكون البرازيل وجهته حال اتخاذ ادارة الأهلي قرارا نهائيا بخصوص رحيله.

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