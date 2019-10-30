شكرا لقرائتكم سيرجيو فارياس يمنح لاعبي طلائع الجيش إجازة 4 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه راحة لمدة 4 أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته الخامسة عصر الاحد المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً لمواجهة أسوان بالجولة السابعة للدوري الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر المقبل .

ولعب طلائع الجيش ثلاثة مباريات فقط فى الدوري الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع انبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.

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وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقي من مباريات الأسبوع الخامس ومواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو

ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الادارى للطلائع فى البحث عن مباريات ودية لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً قبل استئناف المسابقة .