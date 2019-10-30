شكرا لقرائتكم سيرجيو فارياس يمنح لاعبي طلائع الجيش إجازة 4 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولعب طلائع الجيش ثلاثة مباريات فقط فى الدوري الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع انبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.
وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقي من مباريات الأسبوع الخامس ومواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو
ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الادارى للطلائع فى البحث عن مباريات ودية لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً قبل استئناف المسابقة .
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