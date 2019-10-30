شكرا لقرائتكم ساسي والنقاز يعودان غدا للانضمام لمعسكر الزمالك فى 6 أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يعود اللاعبان إلى تونس قبل يوم 11 نوفمبر المقبل للمشاركة مع نسور قرطاج في مباراتين في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.
كان الثنائي ساسي و النقاز فضلا السفر لتونس لقضاء فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو الزمالك لمدة ستة أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.
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