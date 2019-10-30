شكرا لقرائتكم ميسي يقود برشلونة إلى اكتساح بلد الوليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة فريقه لاكتساح بلد الوليد، 5 -1 الثلاثاء، في منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم وأعاد فريقه إلى الصدارة.

وعلى ملعب "كامب نو" تقدم برشلونة في الدقيقة الثانية عن طريق مدافعه الفرنسي كليمنت لينغليت، قبل أن يتعادل بلد الوليد في الدقيقة 15 عن طريق كيكو أوليفاس.

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وفي الدقيقة 29 قدم ميسي أولى تمريراته الحاسمة في المباراة لزميله التشيلي أرتور فيدال ليسجل الهدف الثاني، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثالث من ضربة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 33.

وواصل ميسي تألقه في المباراة ليسجل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 74، قبل أن يمنح زميله لويس سواريز تمريرة رائعة ليسجل الهدف الخامس بعدها بدقيقة واحدة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 22 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بانتظار نتائج باقي المباريات، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 14 نقطة في المركز التاسع.