شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل وصول كاسونجو للقاهرة 24 ساعة للعودة إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
وقرر مجلس إدارة الزمالك عودة اللاعب للتدريبات فى الفترة الحالية، بعدما سافر إلى الكونغو لعدم قيد الوداد له فى قائمته وفسخ تعاقده مع النادى بسبب الخلافات المالية.
ومن المقرر أن يشارك اللاعب فى التدريبات حتى يناير المقبل لحين حسم مصيره من قبل الصربى ميتشو سواء بعودته للفريق أو إعارته مجددا فى يناير.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل وصول كاسونجو للقاهرة 24 ساعة للعودة إلى الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.