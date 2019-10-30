الارشيف / اخبار الرياضه

تأجيل وصول كاسونجو للقاهرة 24 ساعة للعودة إلى الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل وصول كاسونجو للقاهرة 24 ساعة للعودة إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك إلى القاهرة، بعد غد الجمعة، بعدما كان من المقرر أن يصل غدا الخميس، لعقد جلسة مع مسئولى النادى الأبيض، بعد فسخ تعاقده مع الوداد المغربى.

 

وقرر مجلس إدارة الزمالك عودة اللاعب للتدريبات فى الفترة الحالية، بعدما سافر إلى الكونغو لعدم قيد الوداد له فى قائمته وفسخ تعاقده مع النادى بسبب الخلافات المالية.

 

ومن المقرر أن يشارك اللاعب فى التدريبات حتى يناير المقبل لحين حسم مصيره من قبل الصربى ميتشو سواء بعودته للفريق أو إعارته مجددا فى يناير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل وصول كاسونجو للقاهرة 24 ساعة للعودة إلى الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا