شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل وصول كاسونجو للقاهرة 24 ساعة للعودة إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك إلى القاهرة، بعد غد الجمعة، بعدما كان من المقرر أن يصل غدا الخميس، لعقد جلسة مع مسئولى النادى الأبيض، بعد فسخ تعاقده مع الوداد المغربى.

وقرر مجلس إدارة الزمالك عودة اللاعب للتدريبات فى الفترة الحالية، بعدما سافر إلى الكونغو لعدم قيد الوداد له فى قائمته وفسخ تعاقده مع النادى بسبب الخلافات المالية.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب فى التدريبات حتى يناير المقبل لحين حسم مصيره من قبل الصربى ميتشو سواء بعودته للفريق أو إعارته مجددا فى يناير.