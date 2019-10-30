شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. عرض لاتينى لجيرالدو يمهد لرحيله عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مسئولو النادى الأهلى للتعاقد مع مهاجم أجنبى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو الأمر الذى سيكون على حساب واحد من الخماسى الأجنبى المقيد بقائمة الفريق.

ويرفض فايلر التفريط فى كل من على معلول وجونيور أجاى وأليو ديانج، إلا أن هناك مرونة حول فكرة تسويق واحد من الثنائى وليد أزارو أو جيرالدو، وذلك لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر جديد.

لمزيد من التفاصيل عن عرض جيرالدو عبر سوبر كورة.. اضغط هنا