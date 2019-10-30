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سوبر كورة.. عرض لاتينى لجيرالدو يمهد لرحيله عن الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مسئولو النادى الأهلى للتعاقد مع مهاجم أجنبى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو الأمر الذى سيكون على حساب واحد من الخماسى الأجنبى المقيد بقائمة الفريق.

 

ويرفض فايلر التفريط فى كل من على معلول وجونيور أجاى وأليو ديانج، إلا أن هناك مرونة حول فكرة تسويق واحد من الثنائى وليد أزارو أو جيرالدو، وذلك لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر جديد.

 

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