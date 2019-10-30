شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. عرض لاتينى لجيرالدو يمهد لرحيله عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
ويرفض فايلر التفريط فى كل من على معلول وجونيور أجاى وأليو ديانج، إلا أن هناك مرونة حول فكرة تسويق واحد من الثنائى وليد أزارو أو جيرالدو، وذلك لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر جديد.
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