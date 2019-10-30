شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للأهلى فى قمة السلة بمواجهة التأمين وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق كرة السلة بنادى الزمالك لمواجهة الأهلى فى منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر، المقرر لها يوم 5 نوفمبر المقبل، فى اللقاء الذى يقام بصالة عبد الله الفيصل بمقر الأهلى بالجزيرة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية مع مصر للتأمين غدا استعدادا للأهلى، فى الثامنة من مساء غد الخميس.

وأقيمت قرعة البطولة يوم 12 أكتوبر الجارى بمقر الاتحاد، وأسفرت عن مواجهة بين الأهلى والزمالك فى دور الـ16 دون خوض مباريات دور الـ32.

يذكر أن الجزيرة توج ببطولة الكأس الموسم الماضى بعد التغلب على الأهلى فى نهائى البطولة.