شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يدرس دخول بيكلى فى صفقة تبادلية فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة نادى مصر المقاصة على دخول الإثيوبى شيملس بيكلى لاعب وسط الفريق ضمن الصفقات التبادلية التى ينوى فريق المقاصة إبرامها فى فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وخرج بيكلى من حسابات الجهاز الفنى للفريق تماما، وأوصى المدير الفنى بالاستفادة من بيكلى من خلال دخوله فى صفقات تبادلية مع الأندية التى يرغب المقاصة فى التعاقد مع لاعبيها.

كان بيكلى قد انضم للمقاصة مطلع الموسم الماضى بناء على رغبة طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق والذى يتولى حاليا تدريب فريق الاتحاد السكندرى، إلا أنه لم يقدم المستوى المطلوب منه، ما أدى إلى خروجه من حسابات الجهاز الفنى الحالى للفريق ليقرر المجلس دخوله ضمن الصفقات التبادلية فى يناير المقبل.