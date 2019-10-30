شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت التئام تمزق العضلة الخلفية لمدافع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ محمود متولى لاعب الأهلى المشاركة بشكل تدريجى فى المران الجماعى، بعد تحسن حالته فى الفترة الأخيرة وفقا لنتائج الأشعة التى أجراها اللاعب للتعرف على نسبة التئام الإصابة التى تعرض لها فى مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك.

وكشفت الأشعة تحسن حالة متولى بشكل كبير، والتئام تمزق العضلة الخلفية بنسبة كبيرة، وبدأ خالد محمود طبيب الفريق بالتنسيق مع توماس بينكيل مخطط الأحمال، الدفع باللاعب في الجزء الخاص بالمران البدني مع الفريق، تمهيدا لعودته للمشاركة بشكل كامل فى المران الجماعى.

ويسافر محمود متولى، مع بعثة الأهلى التى تغادر القاهرة غدا متجهة إلى الإمارات لإقامة معسكر تدريبى خلال فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز بسبب الأجندة الدولية.