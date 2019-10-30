شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يسافر إلى سويسرا 7 نوفمبر لقضاء إجازة لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى يوم 7 نوفمبر المقبل موعداً للسفر إلى سويسرا لقضاء إجازة هناك تستمر ثلاثة أيام، مُستغلاً فترة توقف الدورى وعدم وجود ارتباطات رسمية للأهلى حالياً.

ويسافر فايلر مع الأهلى للأمارات غداً الخميس، لخوض معسكر خارجى لمدة ستة أيام تقريباً على أن يعود الفريق للقاهرة يوم 6 نوفمبر المقبل ثم يسافر فايلر فى اليوم التالى إلى مسقط رأسه لقضاء إجازة هناك لمدة ثلاثة أيام يعود بعدها لاستكمال مشواره مع الفريق.

ويتوقف الدورى حالياً بسبب ارتباطات المنتخب الأول بمباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021) ولارتباط المنتخب الأولمبى بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يقضى فايلر إجازة لمدة ثلاثة أيام فى سويسرا ابتداء من يوم 7 نوفمبر ويعود بعدها للقاهرة ولم يسافر فايلر لمسقط رأسه منذ أن تولى مسئولية تدريب الأهلى أوائل سبتمبر الماضى.