شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. يارا الشرقاوى نجمة السلاح: لما بتعاكس بعمل نفسى مش سامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن. نجمة اليوم هى يارا الشرقاوى نجمة سلاح الشيش، فكان معها الحوار التالى: ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ أنا بدرس إعلام وبحب جدا مجال دراستى فى الجامعة وخاصة الإعلانات.

يارا الشرقاوى ما الأكلة التى تتميزين فى ظبخها ؟ مش بعرف أعمل أكل قوى .. بس بتميز فى عمل البان كيك. من نجمك المفضل ؟ نجمى المفضل الأمريكى ويل سميث. Advertisements من مطربك المفضل ؟ معنديش مطرب مفضل لكنى بحب الأغنية بمعنى إنى ممكن أحب مطرب علشان عجبتنى أغنيته. لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟ أنا بحب الرياضة جدا وحياتى وطموحاتى مبنية عليها، ولو مكنتش رياضية كنت أحب أكون رسامة وعندى أتيليه.

يارا الشرقاوى لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا خالص .. مش برد على المعاكسات أصلا، وبعمل أنى مش سامعة أى حاجة. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟ النجمة الأمريكية زوى ديشانيل، نجمة متميزة وبحب أعمالها كثيرا. بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟ بحب الكاجوال جدا طبعا أكتر بكتير.

يارا الشرقاوى

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