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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض النجم الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي، لعقوبة الغيقاف ثلاث مباريات، من قبل الاتحاد الايطالي لكرة القدم، بعد اعتدائه على الحكم المساعد، عقب نهاية المباراة التي خسرها فريقه 1-2 أمام ضيفه لاتسيو، خلال المرحلة التاسعة من الدوري المحلي.
بيان الاتحاد، جاء فيه أن اللاعب الذي طرد بعد صافرة النهاية، اقترب بطريقة تهديدية من الحكم المساعد، وتوجه إليه “بكلمات نابية” قبل أن يدفعه.
لاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق، تم تغريمه بمبلغ 20 ألف يورو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية.
فرانك ريبيري البالغ من العمر 36 عاما، ظهر غاضبا من مدربه فيتشينزو مونتيلا عندما أخرجه في الدقيقة 74 من اللقاء، وأظهرت الكاميرات مرارا وتكرارا من مقاعد البدلاء امتعاضه من قرار المدرب.
اللاعب لم تهدأ أعصابه مع مرور الدقائق حيث قام بدفع الحكم المساعد مرتين بعد اللقاء وهو في طريقه إلى غرف تبديل الملابس، في ظل احتجاحات لاعبي فيورنتنيا على هدف الفوز المتأخر للاتسيو في الدقيقة 89 ومنح الحكم ركلة جزاء للضيوف في الوقت بدل الضائع أهدرها فيليبي كايسيدو.
ريبيري اعتذر عن تصرفاته عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلا: كنت متوترا كثيرا وأشعر بخيية أمل، أتمنى أن تتفهموا حالتي المزاجية في حينها.
كانت هذه تفاصيل خبر فرانك ريبيري يعتدي على الحكم ويعتذر بعد تعرضه لعقوبة قاسية.. صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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