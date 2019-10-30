صورة طريفة للمدرب شوقي غريب أثناء مؤتمر صحفي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر المدرب المصري شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب المصري الأاوليمبي، في صورة طريفة تناقها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال مؤتمر صحفي له عقده مؤخرا.

صورة شوقي غريب وهو يقف على مجموعة أحجار خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد باستاد القاهرة الدولي، تسببت في سخرية رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

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صور المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي انتشرت بشكل كبير، حيث سخر الكثيرون من منظمي المؤتمر، وطريقة وقوف مدرب مصر على الأحجار، قبل بطولة كبيرة مثل أمم أفريقيا.

يشار إلى أن شوقي غريب كان قد تولى من قبل قيادة المنتخب المصري الأول، كما كان مدربًا مساعدًا للمدير الفني امنتخب مصر الأول حسن شحاتة، مع الجيل الذهبي المتوج بثلاثة ألقاب أفريقية متتالية.

منتخب مصر الأولمبي يستعد لخوض بطولة الأمم الأفريقية، تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر، في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

غريب استقر على إعلان القائمة النهائية للفراعنة للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، وهي المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.