لماذا لم يحترف محمود الخطيب عندما كان لاعبا؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعتبر النجم المصري محمد الخطيب، لاعب النادي الأهلي السابق ورئيس النادي حاليا، من أساطير اللعبة في مصر وأفريقيا، نظرا للمهارات العالية والقدرة التهديفية الكبيرة التي يمتلكها، فضلا عن تحليه بالأخلاق التي شهد له بها العديد من نجوم مصر.

الناقد الرياضي المصري إبراهيم حجازي، كشف عن السبب وراء عدم احتراف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رغم تألقه في مسيرته الكروية مع “القلعة الحمراء”، وذلك خلال خلال لقائه مع برنامج «الماتش» الذي يبث عبر قناة “صدى البلد”.

إبراهيم حجازي قال خلال حديثه: الخطيب استطاع الحفاظ على موهبته بالسمات الشخصية، عبر التواضع والالتزام، علاقتي بالخطيب أسرية، كما أنه تعرض للعديد من الإصابات خلال مسيرته الكروية، سواء مع الأأهلي أو منتخب مصر.

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الناقد الرياضي أضاف: نجاح الخطيب في التتويج ببطولة أفريقا عام 1982 كان من العلامات الفارقة في مشواره، مشيرا إلى أنه رفض الاحتراف بسبب حبه لجمهور الأهلي.

يشار إلى أن محمود الخطيب، عقد جلسة مع لجنة التخطيط لقطاع الكرة، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالقطاع على مستوى الفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديمية.