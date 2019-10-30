عمرو وردة يثير الجدل من جديد في اليونان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسبب اللاعب المصري عمرو وردة، لاب فريق لاريسا اليوناني، في إثارة الجدل مجدداً في الملاعب اليونانية، على الرغم من تألقه في مباراة فريقه أمام باناثانايكوس، التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري اليوناني وانتهت بفوز لاريسا بنتيجة 2 – 1.

اللاعب المصري قاد فريقه لتحقيق الفوز بعدما سجل الهدف الثاني من صناعة حارس المرمى الذي مرر كرة طولية في الدقيقة 57، بعدما صنع الهدف الأول لزميله رادوميو بطريقة رائعة في الدقيقة الأولى من بداية المباراة.

عمرو وردة رفع رصيده إلى هدفين وصنع مثلهما في 6 مباريات خاضها هذا الموسم بالدوري اليوناني.

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وسائل إعلام يونانية ذكرت أن عمرو وردة دخل فى مناوشات لفظية مع جماهير باناثينايكوس عقب استبداله، وركل دكة بدلاء الفريق المنافس، ليتدخل رجال الأمن لتهدئته.

وسائل الإعلام بم تكشف عما إذا كان عمرو وردة سيتعرض لعقوبات من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد اليوناني لكرة القدم تجاه تلك الواقعة من عدمه.

وبحسب ما ذكره موقع “سبورت 24” اليوناني، فقد نشبت مشادة بين عمرو وردة وأحد لاعبي الفريق المنافس خلال المباراة، حيث قاد عمرو وردة هجمة مرتدة لفريقه، وارتكب بارت شينكيفيلد خطأ لصالح اللاعب المصري الذي نهض وركل مدافع باناثينايكوس في ركبته ليحصل الثنائي على الكارت الأصفر.

وأضاف: بعد خروج عمرو وردة من ملعب المباراة، توجه إلى دكة بدلاء الفريق المنافس محاولًا الحديث مع أحد الأشخاص، إلا أن رجال الأمن تمكنت من منع لاعب منتخب مصر حتى لا تتفاقم الأمور.

يشار إلى أن عمرو وردة انضم إلى صفوف لاريسا مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة لمدة موسم قادمًا من باوك اليوناني.