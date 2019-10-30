شكرا لقرائتكم خبر عن ألافيس× أتلتيكو مدريد: البداية الأسوأ في عهد «سيميوني» وأرقام سلبية للروخيبلانكوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق أتلتيكو مدريد نتائجه المتباينة في الدوري الإسباني هذا الموسم، وأهدر نقطتين خارج قواعده مع التعادل بنتيجة 1-1 ضد ديبورتيفو ألافيس في مباراة ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من «لاليجا».

وأهدر أتلتيكو مدريد 8 نقاط فقط خلال الجولات الـ5 الأخيرة في الدوري بعد أن تعادل في المباراة الرابعة له، مهدرًا إجمالي 13 نقطة (تعادل 5 وخسر مباراة) منذ بداية الموسم، ليحقق أقل رصيد نقاط للفريق بعد أول 11 جولة من الموسم (20) في عهد المدرب سيميوني، مناصفة مع بداية موسم 2018/2019.

وظهرت المعاناة التهديفية جلية وواضحة في أداء الفريق المدريدي الذي فشل خلال النصف الأول من المباراة في تسديد أي كرة على مرمى صاحب الأرض وبدون صناعة أي فرصة تهديفية أو أي كرة عرضية ناجحة، مع سوء استغلال واضح لحيازة الكرة مع بلوغ نسبة دقة التمرير خلال الشوط الأول للضيوف إلى 71% فقط (مقابل 76% لأصحاب الأرض).

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وجاء هدف المباراة الأول عن طريق البديل ألفارو موراتا الذي سجل بعد دقائق قليلة من دخوله الملعب، ومن أول تسديدة لأتلتيكو مدريد على مرمى ألافيس، ليسجل «موراتا» لمباراته الثالثة على التوالي مع الفريق للمرة الأولى منذ انضمامه لأتلتيكو في يناير الماضي.

وصنع الأرجنتيني أنخيل كوريا هدف فريقه لينجح اللاعب في صناعة جميع أهداف أتلتيكو مدريد الثلاثة الأخيرة في «لاليجا» (2 ضد أتلتيك بيلباو وهدف ضد ألافيس).

ولم يدم تقدم أتلتيكو أكثر من ربع ساعة مع تمكن أصحاب الأرض من تعديل النتيجة عبر المهاجم الإسباني لوكاس بيريز الذي دون رقم مميز بتسجيله للمباراة الخامسة على التوالي في «لاليجا» مع ألافيس، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ النادي يتمكن من تحقيق هذه السلسلة التهديفية في «لاليجا» بعد اللاعب ويلسون في عام 1955.

وتلقت شباك يان أوبلاك الهدف رقم 100 في المباراة رقم 164 للعملاق السلوفيني في «لاليجا»، لكن الإحصائيات أظهرت أن الحارس المميز هو أكثر حراس «لاليجا» هذا الموسم تلقيًا للأهداف من تسديدات من خارج الـ 18 (3)، في رقم سلبي غير متوقع لواحد من أفضل الحراس في العالم.

وجاءت نتيجة المباراة ليتعرض خلالها أتلتيكو مدريد لرقم سلبي جديد بعد أن اكتفى لاعبو الفريق بتسجيل 11 هدفًا فقط بعد مرور 11 جولة من بداية الموسم، ليعادلوا اسوأ سجل تهديفي لهم في «لاليجا» عند هذه المرحلة في موسم من المسابقة، مناصفة مع مواسم 1971/1972، 2004/2005 و2005/2006.