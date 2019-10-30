شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكو قناة الحدث بسبب مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم النادي الأهلي، الأربعاء، بشكويين رسميتين إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، ضد قناة الحدث اليوم، وخالد الغندور، مقدم برنامج الزمالك اليوم؛ وذلك لمخالفتهما الأعراف والمواثيق وضوابط العمل الإعلامي.

وأشار النادي عبر موقعه الرسمي: «القناة تحولت إلى منصة للسباب والشتائم والتهديد والوعيد من قبل رئيس نادي الزمالك، الذي خرج مؤخرًا عبر مداخلاته التليفزيونية ليوجه سيلاً من العبارات المشينة والخادشة للحياء للمسؤولين في النادي الأهلي، حيث حملت عباراته الكثير من السباب والشتائم بأسلوب يحض على الفتنة بين الجماهير، وبما لا يتفق مع الروح الرياضية بين جميع الأندية».

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وأضاف الأهلي: «تمسك النادي في الشكاوى بالتأكيد على خطورة ما يرتكبه رئيس نادي الزمالك في حق النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره على العلاقة بين جماهير الأندية الشعبية».

وأكد الأهلي في الشكاوى على أن تجاوزات رئيس نادي الزمالك فاقت الحدود، وأن تصعيد الأمر اليوم ليس أمرًا جديدًا، بل سبق أن تم تصعيده إلى الجهات المعنية في الدولة؛ للاضطلاع كلٌّ بمسؤولياته في هذه الظروف الحرجة، خاصة أن النادي ترفع كثيرًا عن الرد على تجاوزات رئيس نادي الزمالك؛ وذلك رغبة منه في التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصا على المصلحة العليا للبلاد«.

وأشار النادي في شكواه إلى أنه ينتظر قيام الجهتين المنوط بهما، بفحص الشكاوى بما يرونه قانونيا مناسبًا «لإيقاف هذه الجرائم والانتهاكات الإعلامية الدخيلة على الأوساط الرياضية والإعلامية المصرية، والتي ارتكبت من خلال برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، مطالبين الجهات المعنية بالاضطلاع بمسؤولياتها والتصدي لهذه التجاوزات بالقانون، وألا تقف الحصانة البرلمانية حامية للخروج عن الآداب العامة وخدش الحياء».