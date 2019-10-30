شكرا لقرائتكم خبر عن حدث تاريخي.. WWE تعلن إقامة أول مباراة مصارعة نسائية في السعودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن اتحاد WWE إقامة مباراة مصارعة نسائية لأول مرة في التاريخ على أرض المملكة العربية السعودية، في إطار عرض «كراون جول»، غدًا الخميس، بمدينة الرياض.
وستكون المباراة بين المصارعة الكندية ناتاليا نايدهارت والأمريكية لايسي إيفانز.
وعلقت «إيفانز» على الخبر، عبر حسابها على «إنستجرام» قائلة: «لم أعتقد أبدًا أنني سأحظى بفرصة فعل الأشياء التي فعلتها مع WWE، غدًا سأجل ابنتي الصغيرة تشاهد أن العمل الشاق يمكن أن يجعلك تصنع التاريخ، أنا مستعدة لذلك».
ومن جانبها، قالت «ناتاليا» على حسابها بـ«إنستجرام»: «العالم سيشاهدنا. فخورة جدًا بتمثيل القسم النسائي مساء غد في كراون جول، حان الوقت لتقديم أفضل ما لديك يا لايسي».
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