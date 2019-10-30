شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسماء المرشحين لجائزة غلوب سوكر لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 كشفت اللجنة المنظمة لجوائز غلوب سوكر والتي تقام سنويًا في إمارة "دبي" بدولة الإمارات العربية المتحدة عن أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل لعام 2019.

وغرد الحساب الرسمي للجائزة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكشف عن الأسماء وهم محمد صلاح، ​ليونيل ميسي​، ​كريستيانو رونالدو​، ​فيرجيل فان دايك​، ​ساديو ماني​، ​أليسون بيكر​ و​برناردو سيلفا​. جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو هو آخر لاعب قد نجح في الحصول على جائزة الأفضل وذلك في عام 2018، وهو صاحب الرقم القياسي في الفوز بها 5 مرات في أعوام 2011، 2014، 2016، 2017 و2018.

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