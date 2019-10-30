شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طلب ودي من الهلال السعودي للاتحاد البيروفي بعدم استدعاء كاريلو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 طلب نادي الهلال السعودي من الاتحاد البيروفي لكرة القدم، عدم إستدعاء أندريه كاريلو للالتحاق بمعسكر منتخب بيرو في أيام الفيفا المقررة منتصف الشهر المقبل، بسبب تزامنها مع موعد مباراتي النهائي الآسيوي لفريق الهلال.

موعد مباراة النهائي الآسيوي Advertisements ويستعد الهلال لمواجهة فريق أواراوا الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا يومي 9 و24 من شهر نوفمبر المقبل. وبحسب ما أشارت إليه التقارير الصحيفة، فإن إدارة الهلال طلبت من إدارة منتخب بيرو عدم استدعاء اللاعب للمواجهة الودية الدولية المقررة أمام منتخب تشيلي في 20 نوفمبر والتي تسبق لقاء الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا بأربعة أيام. وينتظر نادي الهلال الرد من إدارة منتخب بيرو، إذ يُنتظر وصول الرد في غضون الأيام القليلة المقبلة.

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