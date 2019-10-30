شكرا لقرائتكم مختار مختار يقرر الدفع بـ باسم مرسي فى ودية الإنتاج الحربى أمام حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى ، منح الفرصة لمهاجمه باسم مرسى لقيادة خط هجوم الفريق فى ودية حرس الحدود حتى يكتسب الفورمة الفنية اللازمة لتجهيزه

ويخوض فى الثالثة عصر اليوم الأربعاء فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار مباراة ودية مع نظيره حرس الحدود على ملعب المصانع الحربية فى إطار تجهيز اللاعبين لاستئناف مباريات الدوري

مهاجم الزمالك المنضم لصفوف الإنتاج الحربى فى الميركاتو الصيفى الماضى لم يشارك فى مباريات فريقه الجديد حتى الآن رغم مرور 5 جولات من عمر المسابقة، فقد رفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى الدفع باللاعب حتى يكتسب الفورمة الفنية والبدنية اللازمة لاستعادة مستواه الفنى لاسيما بعد تعرضه للإصابة فى أحد التدريبات.

وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، وأحرز 10 أهداف فى ذلك الموسم وانضم للمنتخب الوطنى وانتقل للزمالك وتألق مع الأبيض قبل أن يعود للإنتاج.

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ويستهدف باسم مرسى الرد على المشككين خلال تواجده بين صفوف الإنتاج الحربى بالموسم الجديد ليستعيد مكانه كمهاجم منتخب مصر الأساسى، خاصة بعدما خرج من حسابات نادى الزمالك، الذى رفض استعادته عقب انتهاء تجربته الاحترافية فى لاريسا اليونانى الموسم قبل الماضى، ليقضى الموسم الماضى على دكة بدلاء سموحة دون الحصول على فرصة للمشاركة.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

وحقق الإنتاج الحربى فوزين وتلقى ثلاثة هزائم منذ انطلاق مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة سموحة فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 24 نوفمبر المقبل.