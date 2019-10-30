شكرا لقرائتكم عيد ميلاد بيبو .. الأهلي يحتفل بلحظة توقيع الخطيب للقلعة الحمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر توتير بلحظة توقيع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء على عقود انتقاله للنادى الاهلى بمناسبة عيد ميلاده . محمود الخطيب نجم الأهلى السابق، ورئيسه الحالى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ65 ، كونه من أساطير الكرة المصرية والإفريقية. Advertisements ووقع الخطيب للنادى الأهلى وهو فى المدرسة الثانوية الرياضية بعدما شاهده فتحى نصير مدرب المدرسة، والذى عرض عليه الانضمام للنادى الأهلى ليوافق الخطيب على الفور وينضم للنادى الأهلى. ظل بيبو عامًا كاملاً يتدرب فى النادى الأهلى بدون أن يقيد، بعد أن رفض نادى النصر الذى كان يلعب له الخطيب الاستغناء عنه، ولكن مع محاولات الأهلى المتكررة حصل الخطيب على الاستغناء الخاص به من نادى النصر.

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