مطالب ببطلان مسابقة كأس مصر ودوري القسم الثالث...

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وأكدت فى خطاباتهم لاتحاد الكرة أن هذه الأندية الـ11 شاركت فى مسابقة كأس مصر و مباريات القسم الثالث وبالتالي تعد هذه المسابقات باطلة بناء على بطلان إجراءات الجمعية العمومية.
وتضمنت جدول الأعمال كان يتضمن اعتماد الميزانية وتشكيل لجنة التظلمات إلى جانب مناقشة تأجيل تطبيق دورى المحترفين فى القسم الثانى للموسم بعد المقبل وليس الموسم المقبل، بجانب وضع ضمانات لتسويق لمسابقة قبل تطبيقه، بجانب اعتراضات بعض الأندية على النظام الجديد لبطولة كأس مصر هذا الموسم فضلا عن مسألة الدعم المالى للأندية.
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