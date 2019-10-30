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شكرا لقرائتكم الجونة يهنئ جدو بعيد ميلاده الـ 35... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدو استهل مشواره مع الساحرة المستديرة فى سن الـ17 عاما مع مركز شباب حوش عيسى، قبل أن ينضم إلى نادى دمنهور بـ5 آلاف جنيه.
وسجل جدو الظهور الأول فى دورى الأضواء والشهرة بنادى الاتحاد السكندرى فى موسم 2005-2006 عندما ضمه زعيم الثغر من دمنهور بـ350 ألف جنيه.
ويعتبر حسن شحاتة مدرب منتخب مصر وقتها فى الفترة من 2004 حتى 2011، هو مكتشف قدرات لاعب الاتحاد السكندرى السابق وضمه لمنتخب مصر على حساب أحمد حسام "ميدو"، فى قائمة الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية بأنجولا 2010.
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