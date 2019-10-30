شكرا لقرائتكم أفضل بديل .. محمد ناجى جدو يحتفل بعيد ميلاده الـ35... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل محمد ناجي جدو مهاجم النادي الأهلي والاتحاد ومنتخب مصر السابق، والجونة الحالى بعيد ميلاده الـ35 اليوم الثلاثاء، حيث إنه من مواليد 30 أكتوبر عام 1984.

وأجرى جدو عملية جراحية لإزالة شرائح ومسامير من منطقة عظام الوجه خلال الأيام الماضى، بعدما تعرض لاعب نادي الجونة لإصابة أمام الاتحاد السكندري في الدور الأول من بطولة الدورى، وأكمل الموسم مرتديا قناعا واقيا لمنطقة الوجه في بعض الفترات.

Advertisements

وتعتبر بطولة أفريقيا 2010 التى أقيمت فى أنجولا وش السعد على جدو، بعدما اكتشفه حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر فى الفترة من 2004 حتى 2011، وضمه لمنتخب مصر على حساب أحمد حسام "ميدو"، فى قائمة الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية بأنجولا 2010.

وقدم جدو فى هذه البطولة أداء متميزا جعل الصحف العالمية تمنحه مساحات كبيرة بسبب أهدافه الخمسة التى جاءت كلها بعد نزوله فى الشوط الثانى كبديل ضمن خطة شحاتة.

وعاد جدو من أنجولا لينضم للنادى الأهلى بعد صراع شرس مع الزمالك، الذى حاول ضم اللاعب قبل أن يقرر لاعب الاتحاد اختيار الجانب الأحمر فى الكرة المصرية.