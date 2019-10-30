شكرا لقرائتكم مجلس الزمالك يواصل مسيرة تدعيم النشاط الرياضي وإنهاء متأخرات اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور في تنفيذ خطة إعادة ترتيب الأوضاع داخل النادي ، لتفادي أي سلبيات ظهرت مؤخرا سواء علي مستوي فريق الكرة أو باقي الألعاب الجماعية والفردية.

مجلس إدارة الزمالك بدأ في التفاوض مع لاعبي الكرة السابقين بالفريق والذين يتبقي لهم مستحقات مالية عن المواسم التي شاركوا خلالها بـ "تي شيرت" الزمالك، واخرهم محمود فتح الله مدافع الفريق السابق والذي سيعقد جلسة مع مسئولي الزمالك اليوم لإنهاء ملف مستحقاته المتأخرة.

كما قام المجلس بسداد جميع المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الحالي والتي وصلت الي 40 مليون جنيه تم سدادها جميعا منذ أسبوع، وذلك لضمان الاستقرار الفني والنفسي للفريق قبل مهمته الصعبة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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في حين قام المجلس بتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالتعاقد مع المحترف الأمريكى ايرفن والكر بدلا من مواطنه ستوجلن الذى تم فسخ التعاقد معه مؤخرا، وحصل الزمالك على توقيع اللاعب خلال الساعات الماضية بعد سلسلة المفاوضات التى قادها معه مسئولى الفريق، على أن يحضر اللاعب إلى القاهرة خلال ساعات للإنضمام للفريق والمشاركة فى المنافسات .

يذكر أن الزمالك خسر بطولة السوبر المصري أمام الجزيرة ويشارك الشهر المقبل فى بطولة لافروليج التى تقام تحت إشراف الاتحاد الدولى و الـNBA.