شكرا لقرائتكم واقعة طريفة فى مسابقة كأس مصر أبطالها بيلا وبلطيم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مسابقة كأس مصر ، واقعة طريفة خلال مباراة فريقى بيلا وبلطيم ، فى منافسات الدور التمهيدى ، حيث ظهر بعض لاعبى الفريقين بملابس أندية بالدورى الممتاز .

وتداول رواد السوشيال ميديا عبر المواقع صورة للفريقين قبل انطلاق المباراة ، وبجوارهما الحكام ، و يظهر فيها اللاعبون بملابس تختلف عن الملابس الرسمية للأندية التى ينتمون لها.

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كما يظهر فى الصورة ، ارتداء كابتن فريق بلطيم طاقم فريق الاتحاد السكندرى ، و عليه شعار زعيم الثغر ، بينما ظهر حارس الفريق بطاقم الزمالك ، و شعاره ، أما حارس بيلا فارتدى طاقم فريق سيراميكا .

وانتهت المباراة بين الفريقين بفوز بيلا، بينما ودع بلطيم منافسات المسابقة المحلية ، و ينضم بيلا للـ 14 فريقا المقرر تجنبهم اللعب فى الدور التمهيدى الرابع من كأس مصر .