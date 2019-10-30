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شكرا لقرائتكم واقعة طريفة فى مسابقة كأس مصر أبطالها بيلا وبلطيم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتداول رواد السوشيال ميديا عبر المواقع صورة للفريقين قبل انطلاق المباراة ، وبجوارهما الحكام ، و يظهر فيها اللاعبون بملابس تختلف عن الملابس الرسمية للأندية التى ينتمون لها.
كما يظهر فى الصورة ، ارتداء كابتن فريق بلطيم طاقم فريق الاتحاد السكندرى ، و عليه شعار زعيم الثغر ، بينما ظهر حارس الفريق بطاقم الزمالك ، و شعاره ، أما حارس بيلا فارتدى طاقم فريق سيراميكا .
وانتهت المباراة بين الفريقين بفوز بيلا، بينما ودع بلطيم منافسات المسابقة المحلية ، و ينضم بيلا للـ 14 فريقا المقرر تجنبهم اللعب فى الدور التمهيدى الرابع من كأس مصر .
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