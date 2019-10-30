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واقعة طريفة فى مسابقة كأس مصر أبطالها بيلا وبلطيم...

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جدة - عمرو شويل  شهدت مسابقة كأس مصر  ،  واقعة طريفة خلال مباراة فريقى بيلا وبلطيم ، فى منافسات الدور التمهيدى ، حيث ظهر بعض لاعبى الفريقين بملابس أندية بالدورى الممتاز .

 

وتداول رواد السوشيال ميديا عبر المواقع صورة للفريقين قبل انطلاق المباراة ، وبجوارهما الحكام ، و يظهر فيها اللاعبون بملابس تختلف عن الملابس الرسمية للأندية التى ينتمون لها.

 

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كما يظهر فى الصورة ، ارتداء كابتن فريق بلطيم طاقم فريق الاتحاد السكندرى ، و عليه شعار زعيم الثغر ، بينما ظهر حارس الفريق بطاقم الزمالك ، و شعاره ، أما حارس بيلا فارتدى طاقم فريق سيراميكا .

 

وانتهت المباراة بين الفريقين بفوز بيلا، بينما ودع بلطيم منافسات المسابقة المحلية ، و ينضم بيلا للـ 14 فريقا المقرر تجنبهم اللعب فى الدور التمهيدى الرابع من كأس مصر .

 

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