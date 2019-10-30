شكرا لقرائتكم الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى الإمارات والبعثة تطير غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الجهاز الإداري للنادى الأهلي من كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة الفريق إلى الإمارات، والمقرر لها غدا الخميس و تستمر لمدة أسبوع.

وتمكن جهاز الاحمر من الحصول على تأشيرات السفر وتذاكر الطيران، وتحدد صباح الغد موعدا لسفر البعثة، استعدادا لبدء المعسكر التدريبي الذي حدده رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بهدف تحقيق أقصى استفادة خلال فترة توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية والتي تشهد مشاركة المنتخب الوطني الأول في لقائي كينيا وجزر القمر المقرر لهما الشهر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، ومشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة إفريقيا التي تقام في مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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ويسبق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، بعثة الفريق حيث يتوجه الثنائي للإمارات مساء اليوم للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر قبل وصول الفريق.

فيما ينتظر رينيه فايلر الحصول على تقرير شامل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق بشأن كافة التفاصيل الخاصة بترتيبات معسكر الفريق المنتظر انطلاقه غداً في الامارات.

ومن المقرر أن يرسل عبد الحفيظ غد الخميس تقرير عن كافة الأمور المتعلقة بالمعسكر إلي السويسري فايلر المدير الفني للفريق للوقوف علي كافة الاستعدادات الخاصة بالمعسكر والمباراة الودية التي سيخوضها الفريق هناك.