شكرا لقرائتكم الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى الإمارات والبعثة تطير غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما ينتظر رينيه فايلر الحصول على تقرير شامل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق بشأن كافة التفاصيل الخاصة بترتيبات معسكر الفريق المنتظر انطلاقه غداً في الامارات.
ومن المقرر أن يرسل عبد الحفيظ غد الخميس تقرير عن كافة الأمور المتعلقة بالمعسكر إلي السويسري فايلر المدير الفني للفريق للوقوف علي كافة الاستعدادات الخاصة بالمعسكر والمباراة الودية التي سيخوضها الفريق هناك.
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