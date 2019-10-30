شكرا لقرائتكم محمود متولي يشارك فى مران الأهلي الجماعى تدريجيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك محمود متولي، لاعب الأهلي بشكل تدريجي في المران الجماعي، بعد تحسن حالته في الفترة الأخيرة وفقا لنتائج الأشعة التي أجراها اللاعب للتعرف على نسبة التئام الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وأثبتت الأشعة عن تحسن كبير فى حالة متولي، والتئام تمزق العضلة الخلفية بنسبة كبيرة ، وبدأ خالد محمود طبيب الفريق بالتنسيق مع توماس بينكيل مخطط الأحمال، الدفع باللاعب في الجزء الخاص بالمران البدني مع الفريق، تمهيدا لعودته للمشاركة بشكل كامل في المران الجماعي.

ويغادر محمود متولي، مع بعثة الأهلي من القاهرة غدا متجهة إلى الإمارات لإقامة معسكر تدريبي خلال فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية.