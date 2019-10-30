شكرا لقرائتكم محمود متولي يشارك فى مران الأهلي الجماعى تدريجيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأثبتت الأشعة عن تحسن كبير فى حالة متولي، والتئام تمزق العضلة الخلفية بنسبة كبيرة ، وبدأ خالد محمود طبيب الفريق بالتنسيق مع توماس بينكيل مخطط الأحمال، الدفع باللاعب في الجزء الخاص بالمران البدني مع الفريق، تمهيدا لعودته للمشاركة بشكل كامل في المران الجماعي.
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