شكرا لقرائتكم عيد ميلاد بيبو .. والد الخطيب وقصة إجهاضه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل محمود الخطيب نجم الأهلى السابق، ورئيسه الحالى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ65 ، كونه من أساطير الكرة المصرية والإفريقية.

عيد ميلاد بيبو وتعرض محمود الخطيب لموقف صعب قبل ولادته ، حيث حاول والده إحهاض والدته فى شهور الحمل الأولى. Advertisements

وعندما ذهب والد بيبو ، إلى أحد أطباء النساء والتوليد بناء على نصيحة وصفى باشا أباظة وكيل مجلس الدولة فى ذلك التوقيت، والذى نصح إبراهيم الخطيب والد محمود الخطيب بالذهاب للدكتور من أجل تنظيم الإنجاب، وبالفعل أرسل الدكتور أحد معاونيه للبدء فى عملية الإجهاض ولكن شاء القدر أن تفشل العملية ليقول الطبيب لوالد الخطيب "روح يا شيخ ربنا عايز الولد ده ينزل"، وبالفعل ولد الخطيب فى 30 أكتوبر 1954، وذلك حسب رواية والده للمعلق الرياضى أحمد عفت فى كتابة "الخطيب والكرة".

وخاض بيبو طوال حياته الكروية 266 مباراة بينها 199 فى الدورى، و18 فى كأس مصر و29 فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى، و20 مباراة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.