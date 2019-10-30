عيد ميلاد بيبو .. والد الخطيب وقصة إجهاضه...

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جدة - عمرو شويل محمود الخطيب نجم الأهلى السابق، ورئيسه الحالى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ65 ، كونه من أساطير الكرة المصرية والإفريقية.
عيد ميلاد بيبو
وتعرض محمود الخطيب لموقف صعب قبل ولادته ، حيث حاول والده إحهاض والدته فى شهور الحمل الأولى.
وخاض بيبو طوال حياته الكروية 266 مباراة بينها 199 فى الدورى، و18 فى كأس مصر و29 فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى، و20 مباراة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.
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