موعد مباراة ليفربول وأرسنال اليوم في الكأس.. والقناة الناقلة.. وموقف مشاركة صلاح بعد الإصابة

كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، نظيره أرسنال، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء 30 أكتوبر، حيث على ملعب أولد ترافورد، في دور الـ 16 بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على توتنهام في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2-1.

فيما يدخل أرسنال متأثرا بتعادله في الجولة الماضية مع كريستال بالاس 2-2.

موقف مشاركة صلاح بعد الإصابة

ويغيب النجم المصري محمد صلاح عن مواجهة آرسنال بسبب الإصابة.

وتجددت إصابة صلاح خلال مواجهة توتنهام الأحد الماضي، وهي نفسها التي تعرض لها في الكاحل الأيسر، فى الجولة الثامنة خلال مواجهة ليستر سيتي بعد تدخل عنيف من المدافع حمزة تشودهاري.

وأوضحت الفحوصات الطبية التى خضع لها اللاعب أنه يحتاج للراحة لفترة، بعد تجدد الإصابة، حيث أن التحامل عليها جعل منطقة الكاحل مجهدة مما جددها أمام توتنهام.

من جانبه قرر يورجن كلوب، المدير الفني للريدز استبعاده صلاح من مباراة أرسنال من أجل منحه فرصة للتعافى والعودة سريعاً لمنافسات الدوري.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمي: أليسون بيكر

Advertisements

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – ديان لوفرين – ترنت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: فينالدوم – نابي كيتا – فابينيو

خط الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – أوريجي

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: لينو.

الدفاع: تيرني – دافيد لويز – سوكراتيس – تشامبرز.

الوسط الدفاعي: جرانيت تشاكا – ماتيو جندوزي.

الوسط الهجومي: أوباميانج – داني سيبايوس – بيبي.

الهجوم: لاكازيت.

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2