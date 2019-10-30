شكرا لقرائتكم خبر عن سحر عبد الحق تنقب عن مواهب الكرة النسائية فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجنة الكرة النسائية باتحاد الكرة بقيادة الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على الكرة النسائية جولتها فى محافظات الصعيد لانتقاء والتنقيب عن العناصر المميزة من اللاعبات البراعم والشابات ضمن مشروع 1000 بنت 1000 حلم بالتعاون مع وزارة الشباب، واللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضة بالوزارة وسونيا عبد الوهاب مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة، وبحضور أعضاء الجهاز الفنى لمنتخب مصر مصطفى منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد ورحاب ممدوح المدير الإدارى وميريت سعيد إدارى المنتخب.

وعلى هامش جولة اللجنة فى محافظة أسيوط ألقت سحر عبد الحق ندوة بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط تحت رعاية جمال محمد على عميد كلية تربية رياضية ونائب رئيس اتحاد الكرة، بحضور إبراهيم خشبه رئيس مركز شباب الشبان المسلمين.

واستعرضت سحر عبد الحق خطتها الموضوعة من أجل تطوير الكرة النسائية بمصر، وأنها اتخذت خطوات كبيرة نحو الهدف المرجو بداية من عودة نشاط المنتخب بقيادة حسين عبد اللطيف وبعد توقف ثلاثة سنوات بالإضافة لإقامة دورى المدارس والجامعات كما تحدثت عن دور وزارة التربية والتعليم بالموافقة علي إضافة الحافز الرياضى لممارسات اللعبة من المدارس وأيضا موافقة المجلس الأعلى للجامعات علي إضافة مادة الكرة النسائية مادة تخصص.

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وتم تكريم الدكتورة سحر عبد الحق من قبل اللجنة المنظمة للندوة بدرع تذكارى، وأيضا تكريم أفراد الجهاز الفنى والإدارى للمنتخب، وعقب الندوة أقيمت مباراة استعراضية بين طالبات الجامعة طلبة كلية التربية الرياضية بنات علي ملعب الكلية وسط حفاوة كبيرة.