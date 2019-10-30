سحر عبد الحق تنقب عن مواهب الكرة النسائية فى أسيوط

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وعلى هامش جولة اللجنة فى محافظة أسيوط ألقت سحر عبد الحق ندوة بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط تحت رعاية جمال محمد على عميد كلية تربية رياضية ونائب رئيس اتحاد الكرة، بحضور إبراهيم خشبه رئيس مركز شباب الشبان المسلمين.
واستعرضت سحر عبد الحق خطتها الموضوعة من أجل تطوير الكرة النسائية بمصر، وأنها اتخذت خطوات كبيرة نحو الهدف المرجو بداية من عودة نشاط المنتخب بقيادة حسين عبد اللطيف وبعد توقف ثلاثة سنوات بالإضافة لإقامة دورى المدارس والجامعات كما تحدثت عن دور وزارة التربية والتعليم بالموافقة علي إضافة الحافز الرياضى لممارسات اللعبة من المدارس وأيضا موافقة المجلس الأعلى للجامعات علي إضافة مادة الكرة النسائية مادة تخصص.
وتم تكريم الدكتورة سحر عبد الحق من قبل اللجنة المنظمة للندوة بدرع تذكارى، وأيضا تكريم أفراد الجهاز الفنى والإدارى للمنتخب، وعقب الندوة أقيمت مباراة استعراضية بين طالبات الجامعة طلبة كلية التربية الرياضية بنات علي ملعب الكلية وسط حفاوة كبيرة.
جانب من الندوة
سحر عبد الحق و جمال محمد على
سحر عبد الحق فى اسيوط
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