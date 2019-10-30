شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تطرح مشروعات للاستثمار بـ11 مركز شباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن طرح عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة بنظام حق الانتفاع بمراكز شباب محافظات القليوبية والوادى الجديد والشرقية.

فى محافظة القليوبية تم طرح حمام سباحة وملعب خماسى بمركز شباب الأمل بالخانكة، وبمحافظة الوادى الجديد أُعلن عن طرح 10 محلات تجارية بمركز شباب تنيده، و23 محلا تجاريا بمركز شباب الموشية، وإقامة كافيتريا بمركز شباب بلاط ، وبمراكز شباب الشرقية، تم طرح مطعم وكافتيريا بمركز شباب صقر ، ومحلات تجارية بمركز شباب قرمله ، و7 محلات تجارية بمركز شباب مشتول ، وملعب نجيل صناعي بمركز شباب الحبش ، وكافيتريا بمركز شباب شيبه قش ، وملعب نجيل صناعي بمركز شباب منشية سعيد ، وحمام سباحة وقاعة أفراح بمركز شباب أبو حماد .

يذكر أن مشروعات الطرح الاستثمارى التى تقدمها الوزارة متاحة لكل مراكز الشباب فى كل المحافظات، ومدة حق الانتفاع بها مرونة نظراً لظروف ومكان والقيمة الاقتصادية للمشروع، مع عودة المشروع بالكامل إدارياً وفنيا يعود للمركز بعد انتهاء مدة حق الانتفاع المتفق عليها.

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وفى سياق آخر قامت وزارة الشباب والرياضة بدعم مركز شباب سوانى جابر بمرسى مطروح بمبلغ 20 ألف جنيه لتكثيف الأنشطة بالمركز.