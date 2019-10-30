شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد بيبو.. كيف نجا الخطيب من محاولة تنظيم النسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم محمود الخطيب نجم الأهلى السابق ورئيس النادى الحالى، بعيد ميلاده الـ65، حيث إنه من مواليد 30 أكتوبر عام 1954.

ورغم أن المتعارف عليه أن يتعرض الإنسان لمواقف صعبة فى حياته، إلا أن محمود الخطيب تعرض لموقف صعب قبل ولادته، حيث حاول والده إجهاض والدته فى شهور الحمل الأولى.

ذهب والد بيبو إلى أحد أطباء النساء والتوليد بناء على نصيحة وصفى باشا أباظة وكيل مجلس الدولة فى ذلك التوقيت، والذى نصح إبراهيم الخطيب والد محمود الخطيب بالذهاب للدكتور من أجل تنظيم الإنجاب، وبالفعل أرسل الدكتور أحد معاونيه للبدء فى عملية الإجهاض، لكن شاء القدر أن تفشل العملية ليقول الطبيب لوالد الخطيب "روح يا شيخ ربنا عايز الولد ده ينزل"، وبالفعل ولد الخطيب فى 30 أكتوبر 1954، وذلك حسب رواية والده للمعلق الرياضى أحمد عفت فى كتابه "الخطيب والكرة".

لعب طوال حياته الكروية 266 مباراة بينها 199 فى الدورى، و18 فى كأس مصر و29 فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى، و20 مباراة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.