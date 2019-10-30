شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد بيبو.. الأهلى يكشف صورة توقيع الخطيب على عقود انتقاله للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر تويتر لحظة توقيع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء على عقود انتقاله للنادى الأهلى بمناسبة عيد ميلاده.

يحتفل اليوم الموافق 30 أكتوبر 2019، الأسطورة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ومعشوق الجماهير المصرية، خاصة الأهلاوية، بعيد ميلاده الـ 65.

انضم الخطيب للنادى الأهلى وهو فى المدرسة الثانوية الرياضية بعدما شاهده فتحى نصير مدرب المدرسة، والذى عرض عليه الانضمام للنادى الأهلى ليوافق الخطيب على الفور وينضم للنادى الأهلى.

ظل بيبو عامًا كاملاً يتدرب فى النادى الأهلى بدون أن يقيد، بعد أن رفض نادى النصر الذى كان يلعب له الخطيب الاستغناء عنه، ولكن مع محاولات الأهلى المتكررة حصل الخطيب على الاستغناء الخاص به من نادى النصر.