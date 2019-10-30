شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يواصل مسيرة تدعيم النشاط الرياضى وإنهاء المتأخرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور فى تنفيذ خطة إعادة ترتيب الأوضاع داخل النادى، لتفادى أى سلبيات ظهرت مؤخرا سواء على مستوى فريق الكرة أو باقى الألعاب الجماعية والفردية.

مجلس إدارة الزمالك بدأ فى التفاوض مع لاعبى الكرة السابقين بالفريق والذين يتبقى لهم مستحقات مالية عن المواسم التى شاركوا خلالها بـ"تى شيرت" الزمالك، وآخرهم محمود فتح الله مدافع الفريق السابق الذى سيعقد جلسة مع مسئولى الزمالك اليوم لإنهاء ملف مستحقاته المتأخرة.

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كما سدد المجلس جميع المستحقات المتأخرة للاعبى الفريق الحالى، والتى وصلت إلى 40 مليون جنيه تم سدادها جميعا منذ أسبوع، وذلك لضمان الاستقرار الفنى والنفسى للفريق قبل مهمته الصعبة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

فى حين قام المجلس بتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالتعاقد مع المحترف الأمريكى ايرفن والكر بدلا من مواطنه ستوجلن الذى تم فسخ التعاقد معه مؤخرا، وحصل الزمالك على توقيع اللاعب خلال الساعات الماضية بعد سلسلة المفاوضات التى قادها معه مسئولو الفريق، على أن يحضر اللاعب إلى القاهرة خلال ساعات للانضمام للفريق والمشاركة فى المنافسات.

يذكر أن الزمالك خسر بطولة السوبر المصري أمام الجزيرة ويشارك الشهر المقبل فى بطولة لافروليج التى تقام تحت إشراف الاتحاد الدولى و الـNBA.