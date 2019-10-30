شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى تأشيرات معسكر الإمارات.. وفايلر ينتظر تقرير عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى الجهاز الإدارى للأهلى كل الإجراءات الخاصة بسفر بعثة الفريق إلى الإمارات، والمقرر لها غدا الخميس وتستمر لمدة أسبوع.

وحصل الجهاز الإدارى على تأشيرات السفر وتذاكر الطيران، وتحدد صباح الغد موعدا لسفر البعثة، استعدادا لبدء المعسكر التدريبى الذى حدده رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، بهدف تحقيق أقصى استفادة خلال فترة توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية والتى تشهد مشاركة المنتخب الوطنى الأول فى لقائى كينيا وجزر القمر المقرر لهما الشهر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون، ومشاركة المنتخب الأولمبى فى بطولة أفريقيا التى تقام فى مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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ومن المقرر أن يسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلى المدير الإدارى، بعثة الفريق حيث يتوجه الثنائى للإمارات مساء اليوم للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر قبل وصول الفريق.

وينتظر رينيه فايلر الحصول على تقرير شامل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق بشأن كل التفاصيل الخاصة بترتيبات معسكر الفريق المنتظر انطلاقه غداً فى الإمارات.

ويرسل عبد الحفيظ غد الخميس تقريرا عن كل الأمور المتعلقة بالمعسكر إلى السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق للوقوف على كل الاستعدادات الخاصة بالمعسكر والمباراة الودية التى سيخوضها الفريق هناك.