شكرا لقرائتكم خبر عن لقطة طريفة.. الزمالك والاتحاد يظهران فى مباراة بيلا وبلطيم بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واقعة طريفة شهدتها مسابقة كأس مصر، خلال مباراة فريقى بيلا وبلطيم، فى منافسات الدور التمهيدى، ظهر بعض لاعبى الفريقين بملابس أندية بالدورى الممتاز.

وتداولت إحدى الصفحات عبر مواقع السوشيال ميديا صورة للفريقين قبل انطلاق المباراة، وبجوارهما الحكام، ويظهر فيها اللاعبون بملابس تختلف عن الملابس الرسمية للأندية التى ينتمون لها.

ويظهر فى الصورة ارتداء كابتن فريق بلطيم طاقم فريق الاتحاد السكندرى، وعليه شعار زعيم الثغر، بينما ظهر حارس الفريق بطاقم الزمالك وشعاره، أما حارس بيلا فارتدى طاقم فريق سيراميكا.

وانتهت المباراة بين الفريقين بفوز بيلا، بينما ودع بلطيم منافسات المسابقة المحلية، وينضم بيلا للـ14 فريقا المقرر تجنبهم اللعب فى الدور التمهيدى الرابع من كأس مصر.