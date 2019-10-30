كينيا تهدد بالانسحاب من مواجهة مصر في تصفيات كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد نيك موندوا رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم، أن فريقه قد لا يتمكن من السفر إلى مصر لخوض أولى مباريات التصفيات المؤهلى لكأس أمم أفريقيا 2021.

وأشار موندوا في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، ونقله موقع أسوميتش الأفريقي، إلى أن الاتحاد الكيني لا يمتلك موارد مالية تمكنه من سداد ديونه وكذلك السفر لمصر.

وقال رئيس الاتحاد الكيني: "نحن بالفعل ليس لدينا موارد مالية، نحن مشتتون ولا أرى أي أمل في إقامة معسكر جيد قبل المباراتين المقبلتين".

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وأكمل: "فعلنا كل ما نملك من أجل حل مشكلة الديون، ولكن إذا ذكرت الحكومة أنها لا تمتلك أموالًا فوقتها سنكون مستعدون للتعامل مع عقوبات الفيفا، لا يمكننا فعل أي شيء آخر".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد هدد الاتحاد الكيني بالتجميد والإيقاف في خطاب رسمي منذ عدة أيام ماضية.

وأضاف موندوا: "سبق وأن طلبنا من الحكومة أن تمول انتقالنا إلى القاهرة يوم 9 نوفمبر، إذا لم تصلنا الأموال بحلول يوم 5 أو 6 نوفمبر على الأكثر فلن نذهب إلى مصر".

واختتم: "أقول للكينيين أننا لا نعرف ماذا يحدث، ولا ندرك سبب حدوث كل هذا، وليس لدينا أي خيار، أتمنى فقط أن تقوم الحكومة بحل الأزمة في أقرب وقت ممكن".